Veolia Environnement : près de 30% de baisse pour le Résultat net courant part du Groupe

(Boursier.com) — Veolia Environnement affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 6,675 MdsE contre 6,79 MdsE au T1 2019, soit un repli de -1,6% en données courantes, de -1,3% à change constant et de -0,5% à périmètre et change constants.

L'EBITDA ressort à 970 ME contre 1,031 MdE au T1 2019, en repli de -5,9% en données courantes, de -5,3% à change constant et de -2,9% à périmètre et change constants.

L'effet périmètre est négatif de -25 ME. L'effet change de -7 ME.

L'EBIT Courant atteint 392 ME contre 484 ME au T1 2019, soit -18% à change courant et -13,3% à périmètre et change constants.

Enfin, le Résultat net courant part du Groupe est de 121 ME contre 209 ME au T1 2019 (-40,2% à données constantes et -29,3% à périmètre et change constants et hors plus-values financières).

Comme précédemment annoncées, du fait de l'absence de visibilité liée à la crise sanitaire, les objectifs 2020 ont été suspendus.

Le Groupe a lancé dès le début de la crise sanitaire en Europe un plan d'économies spécifique de 200 ME qui vient s'ajouter à l'objectif annuel de 250 ME. En complément de ces économies supplémentaires, Veolia a également lancé un programme de réduction de ses investissements 2020 de 500 ME.