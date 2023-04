Veolia Environnement : dividende approuvé au titre de l'exercice 2022 à 1,12 euro par action

(Boursier.com) — L 'assemblée générale mixte des actionnaires de Veolia Environnement, réunie jeudi 27 avril à la Maison de la Mutualité, sous la présidence de son président du conseil d'administration, M. Antoine Frérot, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises avec un quorum de 73,53%.

Ces résolutions portent notamment sur :

l'approbation des comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2022 ;

la fixation du dividende au titre de l'exercice 2022 à 1,12 euro par action. Ce dividende payable en numéraire sera détaché de l'action le 9 mai 2023 et mis en paiement à compter du 11 mai 2023 ;

le renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Maryse Aulagnon ainsi que la nomination de M. Olivier Andriès, Mme Véronique Bédague et M. Francisco Reynés en qualité d'administrateurs pour une période de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.