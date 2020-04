Veolia Environnement : dévoile ses plans

(Boursier.com) — Veolia Environnement reste stable à 18,75 euros ce vendredi, alors que le dividende en numéraire au titre de l'exercice 2019 a été fixé à 0,50 euro par action. Il sera détaché de l'action le 12 mai pour une mise en paiement à compter du 14 mai. Alors que le déconfinement "progressif" doit débuter le 11 mai prochain, le président directeur général de Veolia, Antoine Frérot, a détaillé son plan de retour au travail pour les 55.000 salariés du groupe en France. "Pour ceux qui vont revenir au travail et qui travaillaient de chez eux, la priorité c'est de revenir en toute sécurité et de les rassurer", a-t-il affirmé sur 'Europe 1' ce jeudi...

Le leader mondial du traitement de l'eau et des déchets a ainsi annoncé que "tous les collaborateurs de Veolia bénéficieront" d'un test PCR (virologique, permettant de dire qu'un malade est infecté au moment où on le réalise) ainsi que d'un test sérologique (qui permet de détecter une forme d'immunité contre le nouveau virus grâce à la présence d'anticorps).

"Pour ceux qui seront détectés malades, ils seront bien sûr confinés immédiatement. Et nous proposerons à leur famille de passer des tests également", a précisé le PDG du groupe, qui souhaite assurer le déconfinement et la remontée "progressive" de l'activité...

D'autres mesures seront prises en vue du déconfinement. Antoine Frérot a notamment évoqué, une prise de température, qui sera "systématiquement effectuée" avant l'accès aux bâtiments, des kits avec gels hydroalcooliques et des masques "en quantité suffisante pour la journée". Les locaux et installations seront également désinfectés régulièrement...

Horaires décalés

Afin mieux répartir les déplacements des salariés dans les transports en commun, des horaires de travail décalés seront aussi fixés... "Pour ceux qui se rendent dans les bureaux, les horaires seront décalés pour ne pas embouteiller les transports aux heures de pointe, mais aussi pour recevoir leur masque tous les jours, pour la prise de température...", a expliqué le PDG de Veolia, qui a suspendu ses prévisions de résultats pour 2020.

"Aujourd'hui, chez Veolia, nous avons 20.000 employés du groupe travaillant actuellement sur le terrain, 10.000 qui sont en télétravail, 15.000 qui sont au chômage partiel et 5.000 qui sont en congés", a détaillé Antoine Frérot, ajoutant que le groupe gardera "au départ, "deux tiers des salariés" en télétravail.

"Il y aura une forme de rotation pour que les gens puissent revenir et éventuellement repartir en télétravail, pour que chacun puisse à son tour reprendre contact avec ses collègues", a-t-il ajouté... Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a ajusté sa cible sur Veolia de 16,5 à 15,5 euros, en restant à la vente sur le dossier.