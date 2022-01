Veolia Environnement détient 86,2% du capital de Suez

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 14 janvier à l'AMF, la société anonyme Veolia Environnement (Veolia) a déclaré avoir franchi en hausse, le 10 janvier, les seuils de 30%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et des droits de vote de la société Suez. Elle détient 551.451.261 actions Suez représentant autant de droits de vote, soit 86,22% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions Suez par la société Veolia dans le cadre de l'offre publique d'achat visant les actions Suez qu'elle a initiée.