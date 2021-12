Veolia : en tête du CAC40 après le feu vert de Bruxelles pour le rachat de Suez

(Boursier.com) — Veolia prend la tête du CAC40 en ce début de séance (+2% à 31,3 euros) alors que l'UE a approuvé, sous conditions, le rachat de Suez. L'opération, de 13 milliards d'euros, est soumise au "respect intégral d'une série d'engagements proposés par Veolia", a précisé l'exécutif européen. Parmi ces conditions figurent la cession de la quasi-totalité des activités de Suez sur les marchés de la gestion des déchets banals et réglementés et de l'eau municipale en France, ainsi que la cession de la quasi-totalité des activités de Veolia sur le marché des services mobiles de l'eau dans l'Espace économique européen.

Selon le communiqué officiel de Bruxelles : L'enquête menée par les autorités européennes a confirmé que l'opération envisagée ne soulevait pas de problème de concurrence" (...) "L'opération crée également des liens verticaux et congloméraux qui ne soulèvent toutefois pas de problèmes de concurrence".

Pour répondre aux préoccupations du régulateur, les deux groupes avaient notamment proposé de scinder les activités françaises de Suez dans l'eau et les déchets ainsi que certaines activités à l'international au sein d'une entité indépendante. Ce "Nouveau Suez", qui réalisera un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros, sera notamment détenu par les groupes Meridiam et Global Infrastructure Partners, la Caisse des dépôts française et CNP Assurance.

L'unique condition suspensive de l'offre publique d'achat au prix de 19,85 euros (coupon attaché) par action Suez étant désormais réalisée, le rapprochement entre Veolia et Suez rentre dans la dernière phase, avec une date de clôture de l'OPA fixée ce jour par l'Autorité des marchés financiers au 7 janvier 2022, a indiqué Véolia. Le projet de rapprochement a déjà obtenu 15 autorisations sur 18 de la part des principales autorités de la concurrence avec l'examen du dossier encore en cours par les régulateurs au Chili, au Royaume-Uni et en Australie.