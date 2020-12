Veolia émet de nouveaux Panda Bonds à 3 ans

(Boursier.com) — Veolia Environnement a émis avec succès deux emprunts obligataires pour un montant cumulé de 1,5 milliard de Renminbi (188 millions d'euros équivalents) sur le marché domestique chinois (Panda Bond).

Veolia, premier émetteur français sur le marché du Panda, a placé ces obligations auprès d'investisseurs chinois et internationaux. Ces titres, d'une maturité de 3 ans, portent un coupon de 4,45%, soit dans le bas de la fourchette proposée aux investisseurs (4,3% à 5,1%).

Veolia est présent en Chine depuis plus de 20 ans, et cette opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite de son développement dans le pays, où le Groupe opère sur plus de 80 projets dans 40 villes.

La récurrence de telles opérations et les conditions obtenues témoignent de la perception très favorable de la signature de Veolia, ainsi que de la confiance des investisseurs dans le développement du Groupe en Chine.