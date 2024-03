Veolia : du mieux pour terminer la semaine

(Boursier.com) — Veolia remonte de 0,7% ce vendredi, alors que le groupe a affiché un chiffre d'affaires annuel de 45.351 ME, en forte croissance organique de 9%, et de +4,4% hors effet de la hausse du prix des énergies. L'EBITDA a atteint 6.543 ME, en croissance organique soutenue de +7,8% , au-dessus de la fourchette visée de +5 % à +7%.

Veolia a annoncé aussi 389 ME de gains d'efficacité pour un objectif annuel de 350 ME, 168 ME de synergies, au-dessus de l'objectif annuel, soit 315 ME cumulés.

Un dividende de 1,25 euro par action

L'EBIT courant est ressorti en forte hausse de +13,7%, à 3 346 ME. Le résultat net courant de 1 335 ME est en hausse de +14,9%, au-dessus de l'objectif de 1,3 MdE.

La hausse du Free Cash Flow à 1.143 ME permet une réduction de l'endettement financier net à 17 903 ME, soit un levier de 2,74x

Veolia proposera en AG un dividende de 1,25 euro par action...

Les objectifs 2024 se veulent ambitieux, avec une croissance organique "solide" du chiffre d'affaires, une croissance organique de l'EBITDA entre +5 % et +6 %, un résultat net courant part du groupe supérieur à 1,5 MdE et un maintien du ratio dette nette / EBITDA en dessous de 3x. Parmi les derniers avis de brokers, AlphaValue reste à l'achat sur Veolia avec un objectif de cours ajusté à 41,40 euros.