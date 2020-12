Veolia "disponible, comme au premier jour"

(Boursier.com) — La Cour d'appel de Paris a considéré qu'il ne lui appartenait pas de déterminer le point de départ de l'information-consultation des comités du groupe Suez, indique Veolia, qui "va donc saisir les juridictions compétentes afin qu'elles confirment que ce délai a commencé à courir au plus tard le 5 novembre". Dans son arrêt du 19 novembre, la Cour d'appel a affirmé que "les délais de consultation sont fixés à trois mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail". "L'accord entre Suez et ses salariés apparaît clairement dilatoire et ne peut venir affecter ce délai fixé par la Cour d'appel", ajoute Veolia dans un communiqué du jour.

"Depuis le 30 août 2020, la direction de Suez n'a toujours pas invité Veolia à présenter son projet aux représentants des salariés, alors même que les organisations syndicales de Suez en ont affiché le souhait publiquement, en particulier auprès de la presse", ajoute Veolia, qui dit rester "disponible, comme au premier jour".