Veolia confirme ses objectifs

(Boursier.com) — Le groupe Veolia a publié des résultats en nette progression au titre des 9 premier mois de 2023, aidés par les hausses de prix et les synergies avec Suez. Veolia a enregistré à fin septembre un résultat opérationnel (Ebit) courant de 2,5 Milliards d'euros (+14,2% à périmètre et change constants), un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 4,8 MdsE (+7,7% à périmètre et change constants) et un chiffre d'affaires de 33,2 MdsE (+10,7% à périmètre et change constants). Veolia a aussi fait état d'une baisse de sa dette plus rapide que prévue, avec un ratio d'endettement inférieur à 2,9 fois visé en fin d'année, contre environ 3 précédemment.

L'effet change ressort à -664 millions d'euros (-2,2% sur le chiffre d'affaires) et reflète principalement la variation des devises américaine, argentine, australienne, britannique et chinoise, partiellement compensée par une appréciation des devises polonaise et tchèque.

Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets a confirmé qu'il visait notamment pour l'exercice en cours une croissance organique de son Ebitda "dans le haut d'une fourchette de 5% à 7%" et un résultat net courant part du groupe "autour de 1,3 milliard d'euros".

La directrice générale, Estelle Brachlianoff, a salué au passage la "résistance à l'inflation" de Veolia, grâce à l'indexation de 70% de ses contrats sur les hausses de coûts et sa "faible exposition à la conjoncture macroéconomique"... "Je suis très confiante sur la haut de la fourchette d'Ebitda", a-t-elle souligné lors d'une conférence téléphonique. "Il n'y a pas de mauvaises nouvelles à attendre au quatrième trimestre, on a une très bonne visibilité, les choses vont bien et on ne voit pas de ruptures de tendances sur nos indicateurs."

Veolia a indiqué que les synergies issues du rapprochement avec Suez étaient en avance sur son plan et qu'il avait atteint en 9 mois son objectif annuel.

Le groupe vise toujours pour l'ensemble de 2023 des économies de coûts supérieures à 350 ME auxquelles s'ajoutent de nouvelles synergies attendues avec Suez, pour un montant cumulé supérieur à 280 ME en fin d'année, en ligne avec un objectif de 500 ME cumulés.

Estelle Brachlianoff, Directrice générale du Groupe, a commenté : "Après un excellent premier semestre en forte progression, Veolia poursuit sur sa lancée au troisième trimestre avec une solide croissance de l'activité et des résultats, à des rythmes comparables à ceux de la première partie de l'année. L'EBITDA au 30 septembre ressort ainsi en hausse de 7,7% et l'EBIT courant de 14,2%.

Cette performance très soutenue s'appuie sur des fondamentaux solides comme notre résistance à l'inflation, grâce à l'indexation de 70?% de nos contrats sur les hausses de coûts, une très faible exposition à la conjoncture macroéconomique, mais aussi notre positionnement géographique avec près de 40% du chiffre d'affaires en dehors d'Europe dont près de 5 milliards de $ sur une base annuelle aux États-Unis.

Le pilotage strict de l'ensemble de nos activités, comme l'exécution exemplaire des synergies suite au rapprochement avec Suez, portent leurs fruits, et les synergies sont même très en avance sur notre plan puisque nous avons atteint en 9 mois notre objectif annuel.

Veolia a démontré une nouvelle fois ce trimestre sa capacité à tirer parti du fort potentiel du marché des services à l'environnement, porté par la croissance de la demande et le renforcement des réglementations, notamment sur la décarbonation, l'économie de la ressource en eau ou la dépollution. Cette dynamique commerciale s'est illustrée au troisième trimestre par le gain d'un contrat de 2 milliards d'euros à Hong Kong, qui permettra d'économiser 10 millions de tonnes de carbone, et des prises de commandes au plus haut à 3,1 milliards d'euros dans les technologies de traitement d'eau, dont nous sommes leader.

Ces fondamentaux - pilotage et positionnement unique - nous permettent d'aborder l'avenir avec confiance et détermination, de confirmer pleinement nos objectifs 2023 et de viser désormais un levier inférieur à 2,9x à la fin de l'année, seulement 18 mois après l'acquisition de Suez."

Calendrier

11 janvier 2024 : Deep dive Energy

29 février 2024 : Résultats 2023 et Strategy Day

Avril 2024 : Deep dive USA

Été 2024 : Deep dive Water Technology and Innovation.