Veolia confirme ses objectifs 2022 à l'issue du T1

(Boursier.com) — Veolia dévoile un chiffre d'affaires trimestriel de 9,94 MdsE, en croissance de 44,3% à change constant par rapport au T1 2021, en raison d'un effet périmètre à hauteur de 1,88 MdE principalement lié à l'intégration des activités de Suez et d'une croissance organique de 1,14 MdE (+16,7 %).

Par rapport au 31 mars 2021 combiné, le chiffre d'affaires 2022 progresse de +14,7 % à périmètre et change constants. Il est en progression sur l'ensemble des segments opérationnels.

L'EBITDA est en croissance de +33,4 % par rapport au 31 mars 2021 publié à change constant en raison d'un effet périmètre de +276 millions d'euros principalement lié à l'intégration des activités de Suez et d'une croissance organique de +7,8 %.

L'EBIT Courant consolidé du Groupe au 31 mars 2022 s'établit à 692 millions d'euros, en progression de +18% à périmètre et change constants par rapport au 31 mars 2021 combiné.

L'endettement Financier Net ressort à 21 284 ME au 31 mars 2022, contre 9 532 ME au 31 décembre 2021.

"Sans élargissement du conflit au-delà du territoire Ukrainien, ni changement significatif des conditions d'approvisionnement en énergie en Europe", les perspectives 2022 du Groupe sont confirmées, à savoir notamment une "solide croissance organique du Chiffre d'affaires", une croissance organique de l'EBITDA entre +4 % et +6 % et un résultat net courant part du Groupe autour de 1,1 MdE, en hausse de plus de 20 %, confirmant l'effet relutif d'environ 10 % sur le Bénéfice Net Courant Par Action.