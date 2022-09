Veolia : Citi prudent, le titre recule

(Boursier.com) — Dans un marché à nouveau très nerveux, Veolia cède 1,4% à 21 euros. Citi a débuté le suivi de la valeur avec un avis 'neutre' et 21 euros en ligne de mire. La banque affirme que la santé de l'économie éclipsera probablement la croissance des bénéfices de la société de services à l'environnement, ce qui pèsera in fine sur le titre. Citi souligne que le marché a jusqu'à présent été impitoyable envers Veolia et a besoin de voir des preuves de la résilience économique. Une stratégie de croissance externe pourrait contribuer à soutenir les objectifs.