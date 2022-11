Veolia cible désormais une progression organique de l'Ebitda dans le haut de la fourchette de 4% à 6%

(Boursier.com) — Au cours des 9 premiers mois, le groupe Veolia a publié un Ebitda de 4,53 Milliards d'euros, en hausse de 5,2% sur un an à périmètre et taux de change constants. Le résultat opérationnel courant ressort à 2,22 Milliard d'euros, en progression de 19,4% sur un an à périmètre et taux de change constants.

Veolia a réalisé un chiffre d'affaires de 30,71 milliards d'euros, en hausse de 49,1% à taux de change constants, aidé par l'acquisition de Suez dont la contribution ressort à 7,13 MdsE. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Veolia a grimpé de 13,2% sur les 9 premiers mois de l'année. Sur le seul T3, le chiffre d'affaires du groupe a progressé à périmètre et change constants de 13,7%, a précisé Veolia. A fin septembre, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 22,15 MdsE, en baisse de 351 Millions d'euros.

Le groupe confirme ses objectifs pour 2022, tout en précisant "viser le haut de sa fourchette de prévisions pour la croissance de Ebitda". La direction cible ainsi désormais une progression organique de l'Ebitda dans le haut de la fourchette de 4% à 6% précédemment communiquée. Veolia continue par ailleurs de tabler sur une solide croissance organique de son chiffre d'affaires, ainsi que sur un résultat net courant autour de 1,1 Milliard d'euros.