Veolia : au rebond

(Boursier.com) — Veolia , qui avait reculé de 2,5% hier dans le sillage de la présentation de ses comptes trimestriels, reprend 1,5% à 28,3 euros. Oddo BHF réitère son avis 'surperformer' et sa cible de 43,4 euros à l'issue de cette publication ressortie au-dessus de ses attentes et de celles du consensus. Le cours de Bourse, en dépit de sa remontée depuis son point bas 12m du 12 octobre dernier (19,13 euros), affiche à présent une valorisation équivalente à celle de Veolia " stand alone " sur la base des OC des analystes (entre 28 et 30 euros). Le premier trimestre a souligné, comme au précédent, le retour au profil vertueux d'accélération de la croissance au fil du compte de résultats. Les guidances 2023 ont été, une nouvelle fois, confirmées. La valorisation actuelle constitue un point d'entrée évident avec des ratios de VE/EBITDA 23/25e qui affichent une décote de 27,7% par rapport à la moyenne historique de 8,1x, souligne l'analyste.