Veolia : Antoine Frérot dézingue les dirigeants de Suez

Crédit photo © Veolia

(Boursier.com) — Pour ceux qui en doutaient encore, la guerre entre la direction de Veolia et Suez est bel et bien déclenchée. Antoine Frérot, PDG de Veolia, a une nouvelle fois défendu son projet de rachat de Suez tout en taclant son homologue après la décision de Suez de placer 'Suez Eau France' dans une fondation de droit néerlandais pour 4 ans afin de la rendre "inaliénable". "Les dirigeants de Suez ont trahi leur entreprise, leurs actionnaires et même la France", a déclaré le dirigeant au micro de 'BFM Business'. "Les dirigeants de Suez font disparaître chaque jour une partie de leur entreprise... Ils défendent leur poste plutôt que leur entreprise".

Veolia, qui propose d'acquérir l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez (29,9% sur un total de 32%) avant de lancer une offre sur le reste du capital de son concurrent, a prévu de céder dans ce cadre l'activité Eau France de sa cible au fonds Meridiam pour éviter des problèmes de concurrence.

"L'offre actuelle est toujours valable. Compte tenu du coup fourré d'hier soir, j'étudie toutes les solutions possibles", a également indiqué Antoine Frérot. Le relèvement de l'offre à Engie fait partie des options, y compris avant le 30 septembre, a précisé le patron de Veolia. "Il y a urgence à décider, à la fin du mois de septembre, l'offre sera caduque". En cas d'échec, Antoine Frérot n'exclut toutefois pas le lancement d'une OPA pure et simple.