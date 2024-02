Veolia acquiert auprès d'Uniper une centrale électrique à la pointe de la technologie en Hongrie

(Boursier.com) — Veolia via sa filiale hongroise a signé un accord avec Uniper pour l'acquisition d'une centrale électrique d'une capacité installée d'environ 430 mégawatts. Située à Göny?, dans le nord-ouest de la Hongrie, la centrale électrique à cycle combiné gaz est la plus moderne et la plus performante du pays. Elle joue un rôle déterminant pour la régulation et l'équilibrage du réseau électrique hongrois grâce à des technologies de pointe qui rendent flexibles ses capacités de production.

Par cette opération, Veolia continue de renforcer sa position de leader européen sur ce marché porteur et stratégique, et d'étoffer son portefeuille qui représente désormais un volume de 2,4 gigawatts d'énergie électrique flexible gérée, soit l'équivalent de la consommation de 2,6 millions d'habitants.

Dans un contexte d'évolution du mix électrique en Europe vers plus de renouvelable et donc plus d'intermittence dans la production, la demande des services auxiliaires et notamment la flexibilité électrique continue à progresser avec un besoin croissant en équilibrage des réseaux électriques. Elle nécessite à la fois une meilleure interconnexion électrique et des opérateurs avec une expertise digitale de pointe pour agréger la capacité de production de plusieurs unités de génération d'énergie et fournir au réseau des volumes d'énergie flexibles qui peuvent être introduits ou retirés du réseau en fonction des besoins.

"Cet accord est en droite ligne de nos ambitions de développement des services de flexibilité, complément indispensable à la stabilité du réseau électrique européen", a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia. "Acteur historique du marché de l'énergie hongrois, nous sommes ravis de pouvoir y renforcer notre présence afin de contribuer davantage au renforcement de la résilience du système électrique local".

La réalisation de la transaction reste soumise à l'obtention des autorisations nécessaires et à la conformité aux réglementations en vigueur.