Veolia a renoué avec la croissance organique au quatrième trimestre

(Boursier.com) — Le groupe Veolia annonce avoir renoué avec la croissance organique au quatrième trimestre et fait part d'un résultat net meilleur que prévu pour 2020.

Le chiffre d'affaires a progressé de 0,9% à changes constants sur les trois derniers mois de 2020, renouant avec la croissance après le repli de l'activité accusé lors des trois trimestres précédents sous l'effet de la crise sanitaire.

Le résultat net courant de Veolia pour 2020 est ressorti à 415,1 millions d'euros, au dessus de la prévision moyenne des analystes qui tablait sur 405 millions d'euros.

Pour 2021, Veolia prévoit un chiffre d'affaires supérieur au niveau de 2019 et une hausse de plus de 10% de son Ebitda, au-delà de quatre milliards d'euros.

Le groupe a aussi pour objectif un retour à la politique de distribution "pré-crise" au titre de 2021 et prévoit des économies de coûts de 350 ME.

Les discussions avec Suez concernant le projet de rapprochement sont actuellement "au point mort", a précisé le groupe. "Il n'y a pas de discussion aujourd'hui", a déclaré à l'agence Reuters le PDG de Veolia, Antoine Frérot, interrogé sur le fait de savoir s'il avait eu de nouveaux contacts avec les dirigeants de Suez. Il a ajouté qu'il n'était pas nécessaire de faire appel à un négociateur extérieur tel que l'Etat français pour faciliter une solution. "C'est avec le conseil que je souhaite en discuter. Nous pouvons être nos propres médiateurs", a souligné Antoine Frérot.