Vente-Unique : publication saluée

(Boursier.com) — Vente -Unique.com bondit de 7% à 13,8 euros en matinée, dopé par la publication de solides résultats annuels. Le spécialiste de la vente en ligne de mobilier en Europe a pour la première fois dépassé la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, à 118,9 ME, au terme d'un exercice en croissance de +24%, supérieur à l'objectif relevé à plusieurs reprises, d'une progression de 20%.

En dépit du léger surcoût assumé de la logistique (7% du chiffre d'affaires sur l'exercice contre 5,7% un an plus tôt) et en contrôlant parfaitement l'ensemble des autres dépenses opérationnelles, la firme a fait progresser sa marge d'Ebitda ajusté de +0,9 point, à 8,4% du chiffre d'affaires. Sur le seul second semestre, cette marge atteint le niveau record pour le secteur de 10,9%. En l'absence de charges financières et après une charge d'impôts de 3 ME (+65%), le résultat net de la société ressort en forte progression de 67%, atteignant 4,7 ME.

Les premières semaines de l'exercice ouvert au 1er octobre 2020 ont témoigné d'une poursuite de la très bonne dynamique commerciale, sur un rythme sensiblement supérieur à celui du 2nd semestre 2019-2020, a précisé le groupe, qui vise l'atteinte de son objectif de 150 ME de revenus annuels, fixé début 2018, avant fin septembre 2022.

A la suite de cette solide publication, Midcap Partners relève son objectif de 13,1 à 15,1 euros et maintient son avis 'achat'.