Vente-Unique : débute l'exercice avec 68% de croissance

(Boursier.com) — Vente -Unique.com commence l'exercice avec un chiffre d'affaires s'élevant à 44,2 ME au 1er trimestre affichant ainsi une très forte croissance de +68% sur un an. La société confirme ainsi l'accélération de sa croissance, comme annoncé, après un second semestre 2019-2020 en progression de +43%.