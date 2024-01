Vente-unique.com : vive progression des résultats annuels

(Boursier.com) — Vente-unique .com réalise un 17ème exercice consécutif bénéficiaire. Grâce à un excellent sourcing fournisseurs et à l'agilité de la politique commerciale du Groupe, la firme est parvenue à améliorer nettement son taux de marge brute sur l'exercice, à 56,2%, et se rapproche du niveau de l'exercice 2020-2021. L'EBITDA ajusté du Groupe ressort à 17,3 ME, soit 10,7% du chiffre d'affaires. L'optimisation des dépenses en livraison et logistique, grâce à l'intégration des expertises, a permis de renforcer de façon maîtrisée l'intensité marketing et d'investir dans les talents et la structure pour préparer la croissance future. Le résultat opérationnel courant est multiplié par 2 à 10,4 ME et le bénéfice net s'établit à 7,1 ME contre 2,7 ME sur l'exercice antérieur.

Déjà doté d'un solide niveau de trésorerie en début d'exercice à 19,0 ME, Vente-Unique.com a généré une marge brute d'autofinancement de 14,8 ME. Cet excédent de trésorerie, accompagné d'une optimisation du niveau de stocks (-3 ME) et d'un modèle nécessitant peu d'investissements récurrents, a permis de couvrir le rachat des actifs de Distri Service (2,8 ME) ainsi que la politique de retour aux actionnaires (4,8 ME de dividendes versés en décembre 2022 et en mai 2023) sans impacter ses marges de manoeuvre financières. La trésorerie de clôture atteint un niveau record, à 27,7 ME, incluant 1,1 ME d'actions auto détenues rachetées au cours de l'exercice en vue de l'attribution aux bénéficiaires des plans d'actions gratuites en place.

L'exercice qui s'ouvre sera marqué par la poursuite du déploiement de la place de marché en Europe sur de nouveaux marchés au cours du 1er semestre 2024 (Pays-Bas, Portugal). Au coeur des objectifs à moyen-terme du Groupe, le développement de celle-ci s'accompagnera de nouvelles sources de revenus directs (commission prélevée sur le chiffre d'affaires du vendeur, prestations de logistique et revenus publicitaires) et indirects (favorisation de la transformation, des achats croisés et du réachat). Le Groupe absorbera la perte d'activité logistique réalisée pour le compte d'Habitat Design International, peu contributrice (0,3 ME de résultat opérationnel pour 6,6 ME de revenus en 2022-2023), après la mise en liquidation de la société fin décembre 2023, par la conquête de nouveaux clients pour son activité de logistique et ses propres besoins liés à sa croissance d'activité e-commerce. Vente-Unique.com aborde donc l'exercice avec confiance, fort d'un pemier trimestre de l'exercice 2023/2024 qui devrait afficher une croissance à deux chiffres.