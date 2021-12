Vente-unique.com : une nouvelle place de marché pour doubler de taille en 5 ans

(Boursier.com) — Vente -unique.com a sélectionné Mirakl, leader mondial des solutions logicielles SaaS de plateforme et de marketplace, pour créer sa future place de marché.

La solution développée par Mirakl sera directement connectée à l'ERP propriétaire développé par le département de R&D de Vente-unique.com, à la jonction de toutes les fonctions de l'entreprise, de l'approvisionnement jusqu'au service après-vente. Vente-unique.com a inauguré il y a quelques mois la nouvelle version de sa plateforme technologique dont l'objectif est d'accroître sa productivité, via notamment un module de réassort automatique basé sur la Data Science, et préparer l'intégration du module de place de marché de Mirakl.

Doubler de taille en 5 ans

Cette nouvelle place de marché sera opérationnelle courant 2022. Elle sera l'un des piliers du nouveau plan de développement annoncé en octobre 2021 et qui doit permettre à Vente-unique.com de doubler à nouveau de taille en 5 ans, tout en maintenant un niveau élevé de profitabilité opérationnelle.

En enrichissant considérablement son offre avec des produits exclusifs à prix compétitifs, Vente-unique.com disposera d'une attractivité commerciale renforcée et d'un potentiel volume de ventes accru. Au-delà de la commission facturée pour accéder à la place de marché, les prestations de services associées, notamment autour de la logistique globale des produits et de la gestion de la relation clients, seront des sources de facturations additionnelles à forte marge.

La société se dit "parfaitement sereine dans sa capacité à atteindre un chiffre d'affaires de plus de 320 ME, une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 12% et une marge opérationnelle courante supérieure à 10% à fin septembre 2026".

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, commente : "Nous avons réuni tous les ingrédients pour faire de notre place de marché la nouvelle référence dans l'univers de la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison. En associant le meilleur de la technologie, avec Mirakl, référence incontestée dans le domaine, et notre capacité sans équivalent à assurer la livraison dans 11 pays en Europe, nous allons créer une offre totalement disruptive qui va renforcer l'attractivité de Vente-unique.com au profit de nos clients".