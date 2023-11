Vente-unique.com : un trimestre record

(Boursier.com) — Vente-unique .com a réalisé le meilleur 4ème trimestre de son histoire, avec un volume d'affaires global en forte accélération de 28,4%, à 55,2 ME, et un chiffre d'affaires en croissance de 20,4% sur un an (43,34 ME), porté par une croissance à deux chiffres du segment E-commerce (+17,0%). Le volume d'affaires annuel global dépasse pour la première fois la barre symbolique des 200 ME (201,7 ME, en croissance de +18,2%).

Le Groupe bénéficie de l'agilité de sa politique tarifaire, rendue possible grâce à son modèle désintermédié, à l'enrichissement continu de sa gamme, que ce soit en direct ou via sa place de marché, et à la qualité reconnue de son service client (déjà primé en France, en Allemagne et en Espagne). Vente-unique.com parvient ainsi à tirer profit de la transformation digitale de la demande des ménages et à s'adapter à la baisse conjoncturelle de la consommation de produits non alimentaires.

Au cours de cet exercice 2022-2023, Vente-unique.com a démontré une très bonne maîtrise de sa politique tarifaire et de ses coûts, avec un retour à un niveau normatif du fret maritime et de la parité euro/dollar, ayant un impact positif sur les marges dégagées.

Le groupe relève ainsi son objectif de dégager pour l'exercice clos le 30 septembre 2023 une marge d'EBITDA ajustée en forte progression par rapport à celle dégagée lors de l'exercice 2021-2022 (5,8% du chiffre d'affaires pour la société Vente-unique.com SA) et supérieure à son niveau d'avant crise sanitaire (8,4% lors de l'exercice 2019-2020).

En dépit d'un contexte morose pour la vente de biens discrétionnaires, Vente-unique.com affiche sa confiance dans la robustesse de son modèle d'activité et de ses axes de développement. Le succès grandissant de la place de marché et la poursuite de son déploiement européen (ouvertures programmées aux Pays-Bas et au Portugal en mars 2024) devraient soutenir la dynamique commerciale sur l'exercice 2023-2024, avec une croissance à deux chiffres attendue pour le 1er trimestre (octobre à décembre 2023).