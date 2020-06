Vente-unique.com : résultats semestriels publiés

(Boursier.com) — Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats semestriels 2019-2020 (période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020). Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 51,5 ME, en hausse de +5%, dans un environnement macroéconomique impacté par la pandémie de Covid-19 depuis début 2020, d'abord en menaçant l'approvisionnement en Asie (production et fret), puis en créant un attentisme des consommateurs et un net recul des ventes durant la dernière quinzaine de mars.

Ce contexte a pesé principalement sur la dynamique commerciale en Europe du Sud (7,5 ME, en retrait de 1%) et en France (29,3 ME, en hausse de 2%), où les restrictions de circulation ont été les plus précoces et les plus sévères. L'Europe du Nord et de l'Est, moins touchée par la crise sanitaire, affiche toujours une très solide progression (14,7 ME, en hausse de +16%).

Optimisation des activités logistiques

Cette conjoncture complexe n'a pas freiné le processus stratégique d'optimisation de la logistique engagé depuis plusieurs mois. Après l'extension de la capacité, passée de 27.000 m(2) à 51.000 m(2) à l'été 2019, et l'optimisation de l'ensemble des process, Vente-unique.com a engagé, à partir du deuxième trimestre 2019-2020, l'internalisation de la logistique au sein de sa maison-mère, le Groupe Cafom, avec pour objectif de maximiser la qualité et la satisfaction du client final. Ce processus, qui constitue une étape majeure du développement du Groupe et devrait être finalisé au début de l'été, est aujourd'hui parfaitement maîtrisé.

Rentabilité solide durant un semestre d'investissements

L'attractivité de son offre permet à Vente-unique.com de conserver un solide niveau de marge sur ventes de marchandises, à 41% du chiffre d'affaires marchandises (+0,1 point en un an), et de marge après coûts de transport, à 35,1% (-0,5 point) malgré les surcoûts liés à la crise sanitaire.

A 4,6% du chiffre d'affaires, la marge d'Ebitda reste exemplaire dans le secteur du e-commerce du meuble. Le retrait par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent (-2,8 points) s'explique principalement par l'augmentation des frais logistiques (extension du site non encore absorbée par la croissance et coût de la transition opérationnelle). L'ensemble des autres dépenses opérationnelles reste parfaitement stable.

Le résultat opérationnel courant ressort à 1,8 ME, soit 3,5% du chiffre d'affaires, et le résultat opérationnel s'élève à 1,7 ME.

Au cours de ce semestre d'investissement et malgré l'impact de la crise, le bénéfice net semestriel atteint 1 ME.

Au 31 mars 2020, Vente-unique.com disposait ainsi d'une trésorerie brute de 11 ME, pour 3,3 ME de dettes financières (dont 1,5 ME au titre de la norme IFRS 16) et des fonds propres de 15,0 ME.

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale, le 24 mars dernier, ont approuvé le principe du versement d'un dividende de 0,16 euro par action au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019, offrant un rendement de 3,5%. Le détachement est intervenu le 11 juin et la mise en paiement à compter du 15 juin 2020.

Objectif de croissance à deux chiffres et rentable

Après une fin de semestre compliquée, Vente-unique.com enregistre, depuis début avril, un rythme de développement supérieur à sa moyenne historique. Dans ce contexte, et malgré le retard pris à mi-parcours, le Groupe a pour objectif de réaliser une croissance à deux chiffres à fin septembre 2020. Au delà, Vente-unique.com prépare le déploiement de nouveaux axes stratégiques, notamment par l'extension de son offre et le renforcement de sa notoriété afin d'accroître la fréquentation du site.

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : "Nous avons mis en oeuvre, au cours du semestre, la dernière phase de notre transformation industrielle avec une complète internalisation de la logistique de notre entrepôt. Désormais doté d'outils, de process et d'équipes de haut niveau, nous allons pouvoir poursuivre une dynamique de forte croissance sur le long terme tout en assurant la meilleure satisfaction client possible.

La crise sanitaire que nous venons de traverser a été un "crash test" grandeur nature pour nous. Elle a mis nos équipes et nos process sous tension et a pesé sur nos résultats. Mais nous en sortons aujourd'hui confortés dans nos choix. En outre, les nouvelles habitudes de consommation prises par les européens pendant le confinement, associée aux difficultés économiques des acteurs traditionnels, ont accéléré la transition inéluctable et irréversible du marché du meuble vers le e-commerce. Ceci nous permet, depuis le mois d'avril, d'enregistrer des taux de croissance nettement supérieurs à notre moyenne historique et d'être confiants dans notre capacité de boucler un exercice de croissance à deux chiffres et rentable."

