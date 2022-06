Vente-unique.com : résultats semestriels en repli

(Boursier.com) — Vente -unique.com dévoile des comptes semestriels globalement en repli sur 12 mois du fait du contre-effet de la crise sanitaire mais en très nette amélioration sur 24 mois grâce à la tendance de fond favorable. Sur les six mois clos fin mars, la société enregistre ainsi un taux de marge brute de 56,2%, quasi stable sur un an, pour un chiffre d'affaires de 73 ME, en repli de 17,4% sur un an. Cette baisse, conforme aux anticipations, s'explique par la durée des confinements connus au premier semestre 2020-2021 (522 jours de confinement cumulés sur les 11 pays couverts) générant une surconsommation temporaire de produits en ligne durant cette période.

Les ventes semestrielles réalisées en Europe du Nord et de l'Est ont également été impactées par le conflit en Ukraine depuis le mois de février 2022. En revanche, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021-2022 ressort en croissance de +41,8% par rapport au 1er semestre 2019-2020, période ayant précédé le début de la crise sanitaire, et toutes les régions affichent une croissance à deux chiffres par rapport aux niveaux d'avant crise sanitaire.

La société ajoute avoir pu conserver un niveau de rentabilité opérationnelle exemplaire sur la période en dégageant un taux de marge d'Ebitda ajusté de 9,4% (6,9 ME). La baisse de 4,9 points sur un an s'explique par l'impact du recul du chiffre d'affaires face à une structure de coûts fixes mise en oeuvre pour supporter le plan de développement à moyen terme. Après prise en compte de 1,2 ME de dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel ressort à 4,9 ME contre 11,6 ME un an plus tôt. Compte tenu d'une charge d'impôts de 1,5 ME, le bénéfice net semestriel de la société s'établit à 3,3 ME contre 8,1 ME sur l'exercice antérieur et 1 ME sur les six premiers mois du millésime 2020-2021. Ainsi, les résultats du 1er semestre 2021-2022 sont largement supérieurs à ceux du 1er semestre 2019-2020, période d'avant crise sanitaire.

Face à la poursuite des tensions inflationnistes et géopolitiques internationales, Vente-unique.com a renforcé le niveau de ses stocks, qui ont atteint 29,1 ME à fin mars 2022 (en hausse de +21,8% depuis fin septembre 2022), afin de continuer d'assurer un haut niveau de disponibilité des produits. En outre, les autres créances ont enregistré une hausse de 2,2 ME liée au paiement du solde d'impôt sur le résultat de l'exercice 2020-2021 et au paiement d'acomptes sur celui de l'exercice 2021-2022. Ainsi, le BFR de la société ressort en hausse de 10,3 ME.

Fort de sa nouvelle place de marché et d'un effet de base plus normatif, Vente-unique.com anticipe une amélioration de l'évolution de son activité sur le 2ème semestre 2021-2022, pour tendre vers la croissance d'ici à la fin de l'exercice. Dans ce contexte, Vente-unique.com entend maintenir un niveau de rentabilité positive et exemplaire sur le second semestre de l'exercice, tout en maintenant sa prudence face à la poursuite de la dégradation du contexte géopolitique et économique mondial et de ses répercutions en termes d'inflation.

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : "grâce à notre capacité à bien gérer nos coûts et à adapter notre politique tarifaire, nous avons réussi à maintenir un niveau de rentabilité opérationnelle exemplaire sur ce 1er semestre 2021-2022, malgré la baisse de notre chiffre d'affaires semestriel et l'intensification des tensions inflationnistes et géopolitiques mondiales. Tous les indicateurs sont en progression par rapport au 1er semestre 2019-2020, preuve de la solidité de notre modèle et notre capacité à capitaliser sur la digitalisation continue du marché européen de l'aménagement de la maison. Sur cette période, nous avons également continué à travailler sur le lancement de notre propre place de marché innovante dont l'ouverture au public aura lieu durant l'été 2022, comme prévu dans notre plan. Par ailleurs, nous avons également pris la décision d'acquérir les actifs de Distri Service ce qui nous permettra d'accroître notre autonomie opérationnelle et de capitaliser sur notre savoir-faire en travaillant pour les clients de notre future place de marché. Forts de ces développements, nous anticipons une amélioration tendancielle de l'évolution de notre activité nous permettant de renouer avec la croissance d'ici à la fin de l'exercice".