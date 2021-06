Vente-unique.com : résultats semestriels 2020-2021 records

(Boursier.com) — Vente -unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2020-2021 (période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021). Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 15 juin 2021. Le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 juin 2021.

Le Chiffre d'affaires ressort à 88,4 ME, en croissance de +72%. La Marge d'Ebitda ajusté est de 14,3%, en hausse de +9,2 points. Le résultat opérationnel s'inscrit à 11,5 ME, en progression de 586%. Le résultat net ressort à 8,1 ME, en augmentation de +712%. La trésorerie s'établit à 25,4 ME, en amélioration de +41%. Les objectifs annuels passent par un chiffre d'affaires de plus de 150 ME et par une marge d'Ebitda ajusté de plus de 10%.

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : "Ce 1er semestre est en tous points remarquable. Nous avons réalisé une performance commerciale sans précédent, témoignant de notre capacité à disposer de la bonne offre pour répondre aux attentes des consommateurs. Nous avons surtout conservé une marge bénéficiaire exemplaire dans notre industrie, avec une marge d'Ebitda ajusté à deux chiffres pour le second semestre consécutif. Ceci nous permet de renforcer davantage notre situation financière et de maintenir un rythme soutenu d'investissements dans notre marque, notre promesse client et notre plateforme digitale, au coeur du succès de Vente unique.com depuis son origine. Forts de ces succès et persuadés que la transformation numérique du marché du meuble en Europe n'en est qu'à ses débuts, nous confirmons notre objectif de réaliser plus de 150 ME de chiffre d'affaires cette année en maintenant une marge d'Ebitda ajusté à deux chiffres."