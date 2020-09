Vente-unique.com : relèvement des objectifs financiers de l'exercice 2019-2020

(Boursier.com) — Vente -unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce un relèvement de ses objectifs financiers de l'exercice 2019-2020 (clos au 30 septembre 2020).

A l'issue des 3 premiers trimestres de l'exercice, Vente-unique.com affichait une croissance de +18%, portée par un excellent 3ème trimestre (+45%). Cette accélération de la croissance a été rendue possible par la parfaite maîtrise de la chaine logistique, au coeur de la stratégie de la société, et la transformation digitale du marché européen du meuble, amplifiée par la crise sanitaire et les faiblesses de plusieurs réseaux traditionnels, notamment en France.

Cette solide dynamique s'est poursuivie durant l'été, de sorte que Vente-unique.com relève une nouvelle fois son objectif de croissance pour l'ensemble de l'exercice. Après avoir annoncé viser une croissance à deux chiffres, puis plus de 15% de progression, la société affiche désormais une ambition de progression supérieure à 20%.

Marge d'Ebitda attendue en progression à plus de 7%

Vente-unique.com tire ainsi pleinement profit de l'optimisation de sa logistique, dont la dernière étape a été l'internalisation finalisée avec succès depuis le 1er juillet 2020. L'objectif est de maximiser la qualité et la satisfaction du client final. Ce processus, qui constitue une étape majeure du développement de la société, a pesé sur la rentabilité du 1er semestre 2019-2020 (marge d'Ebitda[1] de 4,7% contre 7,4% au 1er semestre 2018-2019) mais a permis d'engager un cercle vertueux de la croissance.

Dès lors, Vente-unique.com vise une marge d'Ebitda annuelle en progression par rapport à celle de l'exercice précédent (7,1%), traduisant une rentabilité à deux chiffres sur le 2nd semestre 2019-2020.

Vente-unique.com reste ainsi fidèle à son modèle équilibré alliant croissance et rentabilité.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020, le 12 novembre 2020 avant Bourse.