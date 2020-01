Vente-unique.com publie un bénéfice net de 2,8 ME

Vente-unique.com publie un bénéfice net de 2,8 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel de Vente-unique.com s'élève à 96,5 ME, en croissance organique de +11% sur un an. Ce niveau de facturations, supérieur à l'objectif annuel de 95 ME, permet à Vente unique.com d'enregistrer un 8ème exercice consécutif de croissance à deux chiffres.

En France (56,3 ME), Vente-unique.com affiche une croissance de +3%, soit une performance légèrement supérieure à l'évolution estimée du marché domestique du meuble.

L'Europe du Nord et de l'Est (25 ME) a enregistré une montée en puissance spectaculaire trimestre après trimestre (+10% au 1er trimestre, +17% au 2ème trimestre, +23% au 3ème trimestre et +27% au 4ème trimestre 2019). La région affiche une progression annuelle de +19%.

L'Europe du Sud (15,2 ME) connait la hausse la plus soutenue, avec une croissance de +29%, et contribue à porter la part de l'international à 42% du chiffre d'affaires consolidé (+4 points en un an).

Fidèle à son modèle économique vertueux, Vente-unique.com n'a pas cédé à la guerre des prix ou à la politique de "livraison gratuite" pratiquée par certains acteurs. Le Groupe a ainsi amélioré sa marge sur ventes de marchandises, qui ressort à 40,5% du chiffre d'affaires (+0,3 point), et parfaitement maîtrisé sa marge après coûts de transport, à 35,3% (-0,2 point).

En contrôlant l'ensemble des autres dépenses opérationnelles, Vente-unique.com a fait progresser sa marge d'Ebitda de 0,1 point, à 7,1% du chiffre d'affaires.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en hausse dans le cadre de l'évolution de la logistique, le résultat opérationnel courant progresse de 6%, pour atteindre 5,2 ME, et le résultat opérationnel augmente de 12%, à 4,9 ME.

A 2,8 ME, le bénéfice net progresse à nouveau et permet de poursuivre la politique de retour aux actionnaires.

Renforcement de l'attractivité de l'offre

Afin d'entretenir durablement cette dynamique de croissance rentable et d'assurer à ses clients la meilleure disponibilité possible de ses produits, Vente-unique.com a fait le choix stratégique de renforcer ses capacités Logistique. La plateforme d'Amblainville (Oise) est ainsi passée en fin d'exercice de 27.000 m(2) à 51.000 m(2).

Cet investissement stratégique (0,7 ME), qui a entrainé une hausse concomitante du besoin en fonds de roulement (+1,7 ME), a été totalement couvert par la marge brute d'autofinancement générée au cours de l'exercice (3,9 ME, en hausse de +9%).

Au 30 septembre 2019, Vente-unique.com disposait ainsi d'une trésorerie de 10,4 ME, pour 2 ME de dettes financières et des fonds propres de 15,3 ME.

Fort de ces bons résultats et d'une structure financière saine, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,16 euro par action au titre de l'exercice 2018-2019 (+6% sur un an), offrant un rendement de 3,3%.

Perspectives favorables

Cette amélioration de la disponibilité des produits a rapidement produit ses premiers effets et permis à Vente unique.com d'enregistrer un nouveau record d'activité durant la période du Black Friday 2019.

Dans ce contexte, Vente-unique.com se fixe comme objectif de maintenir durablement un rythme de croissance supérieur à 10% par an, une marge d'Ebitda exemplaire et une génération de trésorerie permettant d'assurer un rendement régulier à ses actionnaires.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019-2020, le 5 février 2020 avant Bourse.