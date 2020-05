Vente-unique.com : objectifs confirmés, dividende maintenu

(Boursier.com) — Vente-unique.com fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 51,5 ME, en hausse de +5%, dans un environnement macroéconomique impacté par la pandémie de Covid-19 depuis début 2020.

La crise sanitaire a d'abord menacé l'approvisionnement en Chine (production et fret), où le Groupe opère la majorité de ses achats. Puis les mesures de confinement imposées progressivement à partir de début mars dans les principaux pays où le Groupe opère, ont créé un attentisme des consommateurs et augmenté les contraintes logistiques (préparation des commandes, livraison et installation) entrainant un repli des ventes sur les dernières semaines de l'exercice. Dans ce contexte, Vente-unique.com, dont le plan de continuité d'activité a permis de maintenir une exploitation normale durant toute la crise, a pris la décision stratégique de mettre en oeuvre temporairement une politique commerciale moins agressive pour optimiser le retour sur investissement de ses campagnes et préserver ses marges.

Après une fin de semestre compliquée, Vente-unique.com enregistre, depuis début avril, un rythme de développement supérieur à sa moyenne historique. Dans ce contexte, et malgré le retard pris à mi-parcours, le Groupe confirme son objectif de maintenir durablement un rythme de croissance supérieur à 10% par an, une marge d'Ebitda exemplaire et une génération de trésorerie permettant d'assurer un rendement régulier à ses actionnaires.

A ce titre, fort d'une structure financière solide et d'un modèle économique résilient alliant croissance et rentabilité, Vente-unique.com annonce que le dividende de 0,16 euro par action, voté par ses actionnaires et offrant un rendement de 3,7%, sera détaché et mis en paiement avant fin juin.