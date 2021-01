Vente-unique.com : le résultat opérationnel courant ressort en forte progression de 56%

(Boursier.com) — Vente -unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats de l'exercice 2019-2020 (période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020). Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 7 janvier 2021. Le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 29 janvier 2021, après finalisation des procédures d'audit.

La société dépasse pour la première fois la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, à 118,9 ME, au terme d'un exercice en croissance de +24%, supérieur à l'objectif relevé à plusieurs reprises, d'une progression de 20%. Cette hausse permet à Vente-unique.com d'enregistrer un 9ème exercice consécutif de croissance à deux chiffres.

Après un 1er semestre en croissance modérée (+5%) du fait de l'émergence de la crise sanitaire (difficultés temporaires d'approvisionnement en Asie puis choc lié au 1er confinement), le 2nd semestre a marqué une accélération très nette du mouvement déjà engagé de mutation du marché européen du meuble des magasins physiques vers les acteurs du e-commerce. Vente-unique.com a ainsi vu son taux de croissance monter à +44% sur la 2nde moitié de l'exercice.

La France (66,5 ME, +19,4%), l'Europe du Nord et de l'Est (35,6 ME, +42,3%) et l'Europe du Sud (16,8 ME, +10,7%) participent à cette solide dynamique.

Cette accélération de la croissance a été rendue possible par la parfaite gestion des cycles d'approvisionnement, fruit de la longue expérience dans le domaine de la maison-mère de la société, le Groupe CAFOM, et le succès de la nouvelle stratégie logistique. Pour rappel, après l'extension de la capacité de stockage de sa plateforme d'Amblainville (Oise), passée de 27.000 m(2) à 60.000 m(2), et l'optimisation de l'ensemble des process, Vente-unique.com a finalisé, durant l'été 2020, l'internalisation de la logistique au sein de sa maison-mère.

Ainsi, au 2ème semestre 2020, la société a été capable d'absorber la forte accélération de la demande tout en améliorant sensiblement ses indicateurs de satisfaction clients.

Un cercle toujours vertueux de croissance rentable

Fidèle à son ADN, Vente-unique.com a su transformer cette croissance et cette satisfaction clients en profits. La société a ainsi amélioré sa marge brute, qui ressort à 53,1% du chiffre d'affaires (+2,0 points), malgré les surcoûts liés à la crise sanitaire.

En dépit du léger surcoût assumé de la logistique (7% du chiffre d'affaires sur l'exercice contre 5,7% un an plus tôt) et en contrôlant parfaitement l'ensemble des autres dépenses opérationnelles, Vente-unique.com a fait progresser sa marge d'Ebitda ajusté de +0,9 point, à 8,4% du chiffre d'affaires. Sur le seul second semestre, cette marge atteint le niveau record pour le secteur de 10,9%.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions et de la valorisation comptable des actions gratuites, le résultat opérationnel courant ressort en forte progression de +56%, pour atteindre 8,1 ME, et le résultat opérationnel suit la même tendance (+58,1%), à 7,7 ME.

En l'absence de charges financières et après une charge d'impôts de 3 ME (+65%), le résultat net de la société ressort en forte progression de +67%, atteignant 4,7 ME.

Ces très bons résultats ont permis de renforcer la position de trésorerie. Ainsi, la marge brute d'autofinancement générée au cours de l'exercice s'élève à 6,4 ME (+61%), le BFR est ressorti en une baisse de -4,3 ME et les investissements sont restés maîtrisés, à 1,4 ME. Par conséquent, hors versements de dividendes (1,5 ME), rachats d'actions (0,5 ME) et encaissement d'un prêt garanti de l'Etat de 2 ME, Vente-unique.com a accru sa trésorerie de 7,6 ME, soit 76% de son Ebitda ajusté.

Au 30 septembre 2020, Vente-unique.com disposait d'une trésorerie de 18 ME, pour 3,5 ME de dettes financières (hors dettes comptables sur loyers) et 18,5 ME de fonds propres.

Fort de ces excellents résultats et de cette structure financière saine, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,28 euro par action au titre de l'exercice 2019-2020 (+75% sur un an), offrant un rendement de 2,2%.

Des perspectives très favorables

Les premières semaines de l'exercice ouvert au 1er octobre 2020 ont témoigné d'une poursuite de la très bonne dynamique commerciale, sur un rythme sensiblement supérieur à celui du 2nd semestre 2019-2020. Cette croissance témoigne de la poursuite du mouvement de transformation numérique du marché européen du meuble, estimé à 192 MdsE dont "seulement" 18 MdsE pour l'e-commerce, du bon positionnement commercial de Vente-unique.com et de sa capacité à satisfaire toujours plus de clients.

Afin de maintenir ce haut niveau de satisfaction clients et cette solide croissance, Vente-unique.com va poursuivre ses investissements avec un effort, après la logistique, sur la marque (pour renforcer la promesse client) et l'informatique (pour une expérience utilisateur optimisée).

Dans ce contexte, Vente-unique.com a pour ambition d'atteindre son objectif de 150 ME de chiffre d'affaires sur 12 mois, fixé début 2018, avant fin septembre 2022.

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, a déclaré : "Cette année, nos résultats à nouveau exemplaires sont le fruit de notre parfaite préparation à la forte accélération de la transition numérique du marché du meuble qui a été accentuée par la crise sanitaire.

Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir mis en place une chaîne logistique robuste et optimisée au coeur de notre stratégie et nous ayant permis d'absorber la forte demande enregistrée au second semestre 2020, de maîtriser nos coûts et surtout de satisfaire toujours davantage nos clients.

Grâce à une offre de produits et de services associés en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, nous abordons ce nouvel exercice avec la certitude que nous pouvons encore accélérer, la volonté de maintenir un haut niveau de satisfaction clients et la conviction que nous atteindrons la barre des 150 ME de chiffre d'affaires avant septembre 2022, objectif fixé en 2018 lors de notre introduction en Bourse."

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021, le 10 février 2021.