Vente-unique.com : le chiffre d'affaires annuel bondit de 38%

(Boursier.com) — Vente -unique.com dévoile un chiffre d'affaires 2020-2021 de 163 millions d'euros, en croissance de 38% sur un an, soit une progression record depuis 2010. Le groupe dépasse largement l'objectif de 150 ME fixé en milieu d'exercice et relevé à 160 ME en octobre. En seulement 4 ans, la société a plus que doublé de taille, avec 1 an d'avance sur les objectifs annoncés lors de son introduction en Bourse. Fort de cette excellente performance, Vente-unique.com confirme son objectif d'amélioration de sa profitabilité opérationnelle (Ebitda ajusté et résultat opérationnel courant) sur l'exercice 2020-2021.

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique dévoilé en le mois dernier, la société a pour objectif de doubler à nouveau de taille en 5 ans, tout en maintenant un niveau élevé de profitabilité opérationnelle, en visant un chiffre d'affaires de plus de 320 ME, une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 12% et une marge opérationnelle courante (EBIT) supérieure à 10% à horizon 2026.