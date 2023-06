Vente-unique.com : le bénéfice semestriel ressort à 2,2 ME

(Boursier.com) — Vente -unique.com enregistre un chiffre d'affaires semestriel s'élèvant à 81,0 MEUR, incluant une progression du chiffre d'affaires de la société Vente-Unique.com de +5,7% (intégrant l'activité E-commerce et les commissions générées par la place de marché).

le Groupe Vente-unique.com affiche un taux de marge brute de 55,0%, intégrant un rebond séquentiel de la marge brute de la société Vente-Unique.com de 52,8%, contre 56,2% au 1er semestre 2021-2022 et 49,6% au 2nd semestre 2021-2022.

Ce rebond de la marge brute, associé à l'optimisation des dépenses logistiques à l'occasion du processus d'intégration dans le Groupe, permet au Groupe Vente-unique.com d'afficher une marge d'Ebitda ajusté de 9,3% de son chiffre d'affaires, intégrant une marge d'EBITDA ajusté de 6,1% de Vente-Unique.com contre 9,4% au 1er semestre 2021-2022 et 2,2% au 2nd semestre 2021-2022. L'intégration du pôle Logistique dans le périmètre du Groupe a un impact positif de +3,2 points sur la marge d'Ebitda ajusté (dont +2,4 points liés au retraitement des loyers du site d'Amblainville en application de la norme IFRS 16).

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, intégrant désormais le coût des loyers de l'activité Logistique, et de la valorisation des plans d'actions gratuites (impact comptable de 0,7 MEUR), le résultat opérationnel courant ressort à 3,7 MEUR. Compte tenu d'une charge financière de 0,5 MEUR (impact comptable de la norme IFRS 16) et d'une charge d'impôts de 1,0 MEUR, le bénéfice net semestriel ressort à 2,2 MEUR.

Vente-unique.com se dit capable de maintenir un niveau régulier de retour à ses actionnaires (rendement moyen de 3% / an depuis l'introduction en Bourse) tout en préservant un solide niveau de trésorerie (18,4 MEUR), pour 32,0 MEUR de fonds propres et aucune dette financière (hors dette locative IFRS 16 et crédit-bail mobilier pour 21,9 MEUR).

Le groupe confirme son retour progressif à la croissance et son ambition d'améliorer ses résultats sur l'exercice, afin de reprendre sa marche en avant vers ses objectifs à moyen terme.