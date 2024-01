Vente-unique.com : flambe après les résultats

(Boursier.com) — Dans des volumes nourris, Vente-unique.com bondit de 9% à 13,2 euros après une solide publication annuelle. Pour TP ICAP Midcap, le groupe n'a jamais aussi bien porté son nom. Cette publication le conforte dans son opinion positive sur le dossier alors que la firme confirme ses bonnes perspectives avec un T1 en croissance à deux chiffres. Le broker estime que la montée en puissance de la marketplace et la capacité du groupe à accélérer ses dépenses marketing devraient soutenir la croissance et la rentabilité sur le prochain exercice. Le groupe signale également que la perte d'activité logistique pour le compte d'Habitat aura un impact de 0,3 ME sur l'EBIT, un impact peu significatif que le groupe tentera de compenser en renforçant ses services pour les partenaires de sa marketplace.