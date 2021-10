Vente-unique.com estime son chiffre d'affaires annuel à plus de 160 ME

(Boursier.com) — Vente -unique.com estime que son chiffre d'affaires annuel sera supérieur à 160 ME, soit une croissance annuelle de plus de 35%. Jusqu'à présent, le groupe comptait atteindre plus de 150 ME de chiffre d'affaires annuel.

Vente-unique.com a connu une activité relativement stable sur le dernier trimestre fiscal, avant tout liée à un effet de base particulièrement exigeant (croissance de 42% au 4ème trimestre de l'exercice précédent) dans un contexte de marché tendu.

Vente-unique.com estime que sa marge d'Ebitda ajusté annuelle sera supérieure à 12% et que sa marge opérationnelle courante sera supérieure à 10%.

Vente-unique.com compte doubler à nouveau de taille en

5 ans, tout en maintenant un niveau élevé de profitabilité opérationnelle, en visant un chiffre d'affaires de plus de 320 MEUR, une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 12% et une marge opérationnelle courante supérieure à 10% à fin 2026.