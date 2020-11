Vente -Unique.com : entouré après le point annuel

(Boursier.com) — Vente -Unique.com est entouré après son point annuel. Dans des volumes étoffés, le titre du spécialiste de la vente en ligne de mobilier, d'articles de décoration et d'équipements de la maison grimpe de 4,3% à 9,7 euros. Il a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires annuel de 118,9 ME, en croissance de +24%, supérieure à l'objectif affiché par la direction d'une progression de 20%. Cette très bonne dynamique commerciale, associée à la parfaite maîtrise des coûts, permet à Vente-unique.com de confirmer son objectif de rentabilité annuelle, soit une marge d'Ebitda supérieure à celle de l'exercice 2018-2019 (7,1%) et traduisant une rentabilité à deux chiffres sur le 2nd semestre 2019-2020.

Pour Midcap Partners, cette publication est, comme prévu, solide. Le premier semestre aura des effets de base faciles et la croissance et l'amélioration de la rentabilité seront encore au rendez-vous, selon le courtier. S'il préfère garder son scénario volontairement prudent, le broker reste à l'achat sur le titre avec un objectif de 11,3 euros.