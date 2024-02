(Boursier.com) — Le Groupe Vente-unique.com entame l'exercice 2023-2024 en réalisant le meilleur 1er trimestre de son histoire. Dans la continuité d'un très bon exercice 2022-2023 (+18,2%), le volume d'affaires global connaît une forte accélération de +23,8% par rapport au 1er trimestre 2022-2023 pour atteindre 58,2 ME, illustrant ainsi la montée en puissance de la place de marché en Europe.

Le Groupe confirme ainsi sa capacité à poursuivre sa croissance dans un contexte difficile pour la consommation des ménages, en tirant pleinement profit de son déploiement maîtrisé à l'international ainsi que des sources de revenus de la place de marché.

Une croissance toujours soutenue pour l'activité E-commerce

Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit également en forte progression de +16,3% et ressort à 45,1 ME, porté par la remarquable croissance des activités E-commerce (+19,6%). Le Groupe a connu une forte croissance du volume de ses ventes tout en maintenant sa marge commerciale à un très bon niveau, démontrant ainsi l'attractivité et l'excellent positionnement des produits vendus par Vente-unique.com.

Les revenus liés aux activités logistiques diminuent de -45,9% durant ce trimestre, en raison de la mise en liquidation judiciaire de son principal client, Habitat Design International, fin décembre 2023. Vente-unique.com absorbera dans les prochains trimestres cette perte d'activité par la conquête de nouveaux clients et ses propres besoins liés à sa croissance d'activité E-commerce.

Le Groupe réalise une performance remarquable à l'international, où il effectue pour la première fois plus de la moitié de ses ventes (52%, +4 points par rapport au T1 2022-2023). La dynamique est toujours très forte en Europe du Nord et de l'Est (+34,6%) et accélère en Europe du Sud (+19,1%), confirmant le rebond entamé au trimestre précédent.

La dynamique à l'oeuvre est portée par le succès de l'offre globale de la marque Vente-unique.com et renforcée par le déploiement progressif de la place de marché en Europe. Après les ouvertures successives en Espagne, Italie, Allemagne et Suisse au cours de l'année 2023, la place de marché sera déployée aux Pays-Bas et au Portugal à compter de mars 2024. Elle conforte ainsi le positionnement du Groupe en tant qu'acteur global de la vente en ligne de mobilier en Europe.

Pour sa part, la France affiche toujours une croissance solide et résiliente (+10,1%) et représente 48% des ventes effectuées.

Perspectives maintenues

En dépit d'un contexte général peu favorable et de l'impact potentiel des tensions géopolitiques sur le coût du fret maritime, Vente-unique.com se montre toujours confiant dans sa capacité à délivrer un nouvel exercice de croissance rentable, en s'appuyant tant sur le succès de sa gamme à l'échelle européenne que sur les nouvelles potentialités offertes par sa place de marché.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre 2023-2024, le 14 mai 2024.