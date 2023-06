Vente-Unique.com : dans le vert après le point semestriel

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Vente-Unique.com avance de 1,4% à 11,2 euros au lendemain de son point semestriel. Fort d'un semestre conforme à ses anticipations, le management a confirmé son retour progressif à la croissance et son ambition d'améliorer ses résultats sur l'exercice, afin de reprendre sa marche en avant vers ses objectifs à moyen terme. TP ICAP Midcap évoque une publication globalement solide. Il attend un plus fort effet de levier au second semestre qui devrait bénéficier de la baisse des taux de fret. Le broker est à l''achat' avec un objectif de cours de 15,9 euros.