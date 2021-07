Vente-unique.com augmente les moyens du contrat de liquidité

(Boursier.com) — En date du 28 juillet, la société Vente-unique.com a décidé d'augmenter le solde espèces de son contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe) SA, par un apport complémentaire d'un montant de 200 kE. Cet apport en numéraire a pour but de rééquilibrer les moyens espèces et titres, d'améliorer la régularité de la cotation du titre Vente-unique.com et d'éviter les décalages de cours qui ne seraient pas justifiés par la tendance du marché.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2021, 22.444 titres et 171.071,15 euros en espèces figuraient au compte de liquidité.