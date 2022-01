Vente-unique.com : au-delà de la crise sanitaire

(Boursier.com) — Vente -unique.com recule de 0,9% à 16 euros ce mercredi, malgré un excellent exercice 2020-2021 au terme duquel le chiffre d'affaires s'est élevé à 163,5 ME, en croissance de +38% sur un an. La société a dépassé son objectif de chiffre d'affaires annuel initialement fixé à 150 ME, puis relevé à plus de 160 ME. Malgré un très léger surcoût assumé de la logistique lié à l'extension de la plateforme d'Amblainville (7,6% du chiffre d'affaires sur l'exercice contre 7,0% un an plus tôt), Vente-unique.com a pu maîtriser l'ensemble de ses autres dépenses opérationnelles, ce qui lui a permis d'enregistrer un Ebitda ajusté de 21,6 ME sur l'exercice 2020-2021, soit un taux de marge d'Ebitda ajusté de 13,2% en forte progression de 4,8 points sur un an.

Le résultat opérationnel courant est ressorti en forte progression de +141%, pour atteindre 19,5 ME, soit une marge opérationnelle courante de 11,9%, en forte hausse de 5,1 points sur un an. Le résultat opérationnel suit la même tendance avec une hausse de +150% (19,4 ME) par rapport l'exercice précédent. En l'absence de charges financières significatives et compte tenu d'une charge d'impôts de 5,1 ME (+70%), Vente-unique.com a multiplié son résultat net par trois sur un an, atteignant 14,2 ME sur l'exercice 2020-2021.

Vente-unique.com disposait d'une trésorerie solide de 22,8 ME, avec 29,9 ME de fonds propres sans afficher de dette financière (hors dettes comptables sur loyers et crédit-bail) au 30 septembre 2021.

Vente-unique.com devrait publier un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-2022 en repli limité (de l'ordre de -15%) par rapport au 1er trimestre 2020-2021 (en croissance de +68%), une base de comparaison totalement hors norme... Néanmoins, le niveau d'activité de la société de ce 1er trimestre 2021-2022 représenterait une forte croissance (de l'ordre de +43%) par rapport au 1er trimestre 2019-2020, niveau d'activité avant le début de la crise sanitaire... Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a ramené sa cible de 23 à 20 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier.