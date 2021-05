Vente-unique.com : amélioration de la rentabilité et relèvement de l'objectif annuel

(Boursier.com) — Vente -unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er semestre de l'exercice 2020-2021 (période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021).

Après une forte croissance (+68%) de son activité au 1er trimestre de l'exercice 2020 2021, Venteunique.com a enregistré une nouvelle accélération au 2ème trimestre (+75%), portant le chiffre d'affaires semestriel à 88,4 ME, en hausse de +72% par rapport au 1er semestre 2019-2020. Fort de cette très bonne dynamique et de perspectives toujours favorables, la société relève son objectif annuel.

Cette dynamique de croissance confirme l'accélération du mouvement de digitalisation du marché européen du meuble, lié à la crise sanitaire. Elle vient également couronner de succès des investissements mis en oeuvre par Vente-unique.com, notamment à travers l'optimisation de sa chaine logistique finalisée avec succès depuis le 1er juillet 2020, et la capacité à anticiper les tendances de marché, fruit de l'expertise des équipes Sourcing de la société.

Le chiffre d'affaires réalisé au cours du 1er semestre en France s'élève à 47,2 ME, soit un taux de croissance homogène et très élevé de +61% sur les six premiers mois de l'année.

L'accélération a été marquée hors de France. L'Europe du Nord et de l'Est (28,7 ME) a enregistré la meilleure performance avec une croissance de +84% au 1er trimestre et de +106% au deuxième trimestre. L'Europe du Sud (12,6 ME) a également connu une excellente dynamique, avec une progression de +58% au 1er trimestre puis +79% au 2ème trimestre.

Une marge d'Ebitda ajusté attendue en nette amélioration

Cette dynamique commerciale, associée à la parfaite maîtrise des coûts, a permis d'accroitre sensiblement la rentabilité opérationnelle du 1er semestre.

La marge d'Ebitda ajusté est ainsi attendue en nette amélioration par rapport au 1er semestre 2019-2020 (5,1% du chiffre d'affaires), supérieure à celle du 2nd semestre 2019-2020 (10,9%).

Plus de 150 ME de chiffre d'affaires sur l'exercice 2020-2021

Fort de sa capacité à conquérir, fidéliser et satisfaire de plus en plus de clients, Vente-unique.com se fixe désormais pour objectif de réaliser entre 30% et 40% de croissance sur l'ensemble de l'exercice clos à fin septembre 2021. Cette croissance, qui tient compte d'un effet de base plus exigeant au cours du 2ème semestre (+40% en 2019-2020), permettra de réaliser plus de 150 ME de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021. La société atteindra ce niveau d'activité avec un an d'avance par rapport à l'objectif fixé en 2018 lors de son introduction en Bourse et aura doublé de taille en seulement 4 ans.

