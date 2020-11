Vente-unique.com : à la 12ème édition du MidCap Event de Genève

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vente -unique.com participera à la 12ème édition du MidCap Event de Genève qui aura lieu en format digital le 1er et 2 décembre 2020. A cette occasion, le management reviendra sur les derniers développements de la société et ses perspectives dans un marché européen du meuble en pleine transformation digitale.

Pour rappel, Vente-unique.com a dépassé pour la première fois la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires (118,9 ME) au terme d'un exercice en croissance de +24%, supérieure à l'objectif d'une progression de 20%, et a annoncé que les premières semaines de l'exercice ouvert au 1er octobre 2020 témoignent d'une poursuite de la très bonne dynamique commerciale, sur un rythme comparable à celui du 2nd semestre 2019-2020. La société vise une marge d'Ebitda annuelle supérieure à celle de l'exercice 2018-2019 (7,1%) et traduisant une rentabilité à deux chiffres sur le 2ème semestre 2019-2020.