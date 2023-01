Vente-unique.com : 16ème exercice consécutif bénéficiaire.

(Boursier.com) — Après quatre trimestres consécutifs de décroissance, liés à la surconsommation en ligne des ménages européens durant les périodes de confinement, Vente-unique.com a retrouvé le chemin de la croissance au 4ème trimestre de l'exercice 2021-2022 (+5,1%), conformément à son objectif. Cette progression est purement organique, les nouveaux services de sous-traitance logistique et de place de marché impactant le prochain exercice.

Le chiffre d'affaires annuel s'inscrit en retrait de 12,3% sur 12 mois, à 143,4 ME, mais en progression de +20,7% sur 2 ans. Le niveau d'activité reste nettement supérieur à celui qui prévalait avant la crise sanitaire, preuve de la poursuite inéluctable du mouvement de transformation digitale du marché de l'ameublement en Europe.

16ème exercice consécutif bénéficiaire

Alors que la société était parvenue à juguler l'impact des vents contraires au 1er semestre 2021-2022 grâce à ses anticipations (sécurisation des approvisionnements) et l'ajustement de sa politique tarifaire, l'effet cumulé de la hausse des prix du fret et des variations monétaires a fortement impacté la marge brute sur la seconde moitié de l'année. Il en ressort un taux de marge brute de 53%, en repli de 4 points sur un an et proche de son niveau de l'exercice 2019-2020.

Dans ce contexte, la société a réduit de 6% ses dépenses opérationnelles courantes pour compenser en partie le repli du volume d'activité. Vente-unique.com a toutefois mis en place une organisation robuste capable d'absorber la croissance des prochaines années et de maintenir un haut niveau de qualité de services pour supporter son plan de développement à moyen terme. Il en ressort un Ebitda ajusté de 8,4 ME sur l'exercice 2021-2022.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en progression à 2 ME du fait des investissements technologiques engagés (renouvellement de l'ERP propriétaire, lancement de la place de marché) et de la valorisation des plans d'actions gratuites (impact comptable de 1,5 ME), le résultat opérationnel courant ressort à 4,8 ME. Compte tenu des autres charges et d'une charge d'impôts de 1,4 ME, le bénéfice net annuel ressort à 2,7 ME. Vente-unique.com réalise ainsi un 16ème exercice consécutif bénéficiaire.

Une Trésorerie robuste pour investir et offrir du rendement aux actionnaires

Grâce à son solide niveau de trésorerie en début d'exercice (22,8 ME) et à une marge brute d'autofinancement de 5,4 ME, Vente-unique.com a pu investir dans ses stocks (+7 ME) et dans ses leviers de développement (+1,9 ME) autour de la logistique et de la place de marché. La trésorerie en fin d'exercice ressort ainsi à 18,9 ME. A noter que la société ne supporte aucune dette bancaire.

En décembre, Vente-unique.com a procédé au versement d'un dividende de 0,28 euro / action, pour un montant total de 2,7 ME afin de confirmer sa politique régulière de retours aux actionnaires sans impacter ses marges de manoeuvre financières. 2 Parmi les acteurs cotés de la vente en ligne de mobilier en Europe et aux Etats-Unis, source FactSet.

Perspectives de retour progressif à la croissance et amélioration des marges

Vente-unique.com s'est engagé avec confiance dans le nouvel exercice. Le paysage concurrentiel est en cours d'assainissement et le travail de fonds engagé au service de la satisfaction clients est désormais reconnu, illustré par le prix Élu Service Client de l'Année 2023 dans la catégorie Mobilier et décoration.

En outre, la société engage cette année une accélération de sa stratégie B2B avec l'intégration de la gestion logistique de la plateforme d'Amblainville pour compte propre et pour compte de tiers (6 ME de chiffre d'affaires en 2021-2022) au 1er octobre 2022 (rachat du fonds de commerce de Distri Service pour 2,8 ME) et le lancement de sa place de marché. La montée en puissance programmée depuis septembre 2022 se déroule conformément au plan de marche en France et le déploiement international sera engagé dans les prochaines semaines avec une priorité donnée à l'Europe du Sud.

Ces éléments devraient permettre de renouer progressivement avec la croissance en 2022-2023 et, grâce à la gestion toujours stricte des dépenses opérationnelles et des investissements, d'améliorer les résultats. Vente-unique.com compte ainsi reprendre sa marche en avant vers ses objectifs à moyen terme.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-2023, le jeudi 9 février.