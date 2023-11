Vente-unique.com : +10% après un excellent trimestre

(Boursier.com) — Vente-unique .com s'envole de 10% à 11 euros après sa très belle performance trimestrielle. Grâce à ce solide trimestre, le groupe revoit ses objectifs annuels et vise maintenant une marge EBITDA supérieure à 8,4%. En outre, le succès grandissant de la place de marché et la poursuite de son déploiement européen (ouvertures programmées aux Pays-Bas et au Portugal en mars 2024) devraient soutenir la dynamique commerciale de la firme sur l'exercice 2023-2024, avec une croissance à deux chiffres attendue pour le 1er trimestre (octobre à décembre 2023).

TP ICAP Midcap évoque une performance remarquable dans le contexte actuel. Si l'analyste attendait un trimestre bien orienté, il n'espérait pas une telle performance, preuve que le groupe est parfaitement positionné dans le contexte actuel. Il sera attentif à l'évolution de la market place mais pour le moment tout semble aller dans la bonne direction. A l''achat' sur le dossier, le courtier vise 15,9 euros.