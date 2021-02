Vente-Unique : accélère encore !

(Boursier.com) — Vente -Unique.com monte de plus de 4% ce mercredi à 17,70 euros, alors que le groupe a commencé l'exercice avec un chiffre d'affaires de 44,2 ME au 1er trimestre, soit une très forte croissance de +68% sur un an. La société a confirmé ainsi l'accélération de sa croissance, après un second semestre 2019-2020 déjà en progression de +43%. Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a revalorisé le dossier de 15,1 à 19,5 euros, tout en restant à l'achat sur le vendeur en ligne.