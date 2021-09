VELUX renforce son partenariat mondial avec Schneider Electric afin d'accélérer son ambition de neutralité carbone à vie

(Boursier.com) — Le Groupe VELUX, premier fabricant mondial de fenêtres de toit, et Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, annoncent aujourd'hui la signature d'un nouvel accord élargi, visant à permettre au Groupe VELUX d'atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2030 et d'accélérer son ambition de neutralité carbone à vie pour répondre à la nécessité de plus en plus pressante d'agir de façon proactive face au changement climatique.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de celui qui avait été annoncé plus tôt cette année dans lequel Schneider Electric prévoit d'aider VELUX à se fournir à 100% en énergies renouvelables d'ici 2023, afin que le Groupe puisse atteindre son objectif RE100. Aux termes de ce nouvel accord, Schneider Electric développera un plan d'action global zéro carbone pour chacun des sites de production du Groupe VELUX, pour réduire leur consommation énergétique et mettre progressivement en place des capacités d'approvisionnement en énergies renouvelables.

"Nous, entreprises, gouvernements et sociétés, devons agir collectivement et rapidement pour affronter la crise

climatique et réduire nos émissions de carbone", a déclaré André Dot , Vice-président VELUX région Europe du Sud. "Le Groupe VELUX a décidé d'augmenter le budget dédié au climat afin de renforcer la stratégie et les ambitions climatiques pour devenir LA priorité. Nous avons choisi Schneider Electric comme partenaire pour nous accompagner car nous partageons des valeurs communes, et parce que Schneider dispose des capacités nécessaires pour nous aider à développer et mettre en oeuvre un programme accéléré. Ce partenariat va nous garantir des actions plus rapides."

Ce partenariat élargit permettra au Groupe VELUX de poursuivre son ambition de devenir 100% neutre en carbone d'ici 2030, plusieurs dizaines d'années avant de nombreuses autres entreprises, et d'atteindre la neutralité carbone à vie d'ici la date du centenaire du groupe, en 2041. En optant pour cette démarche novatrice, le Groupe s'engage à capturer l'équivalent de son empreinte carbone historique et à réduire ses futures émissions au-delà même des préconisations scientifiques pour limiter la hausse globale des températures à 1,5 oC, tel que défini par l'Accord de Paris. Il s'est également allié à l'ONG WWF afin de mettre en oeuvre des projets de reforestation dans le monde entier. Le Groupe VELUX travaille également à réduire de moitié les émissions de carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur (scope 3) d'ici 2030.