Velcan Holdings reste bénéficiaire malgré la dépréciation des projets indiens

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires, provenant exclusivement de la participation de Velcan Holdings dans la centrale hydroélectrique de Rodeio Bonito au Brésil, au 1er semestre 2021 s'est élevé à 0,8 million d'euros. Il est en baisse de -12% lorsqu'il est exprimé en euros et en hausse de +4,5% lorsqu'il est exprimé en BRL par rapport au S1 2020. Ceci résulte principalement d'un taux moyen EUR/BRL plus favorable au S1 2020 (1 EUR=5,42 BRL) par rapport au S1 2021 (1 EUR = 6,49 BRL).

Au 30 juin, le portefeuille est principalement constitué de liquidités (26%), d'or et d'argent (21%), d'actions pétrolières (24%) et de positions longues actions (39%). Le solde est constitué de positions à découvert sur des actions, de fonds monétaires BRL et INR, d'obligations et de private equity.

Velcan Holdings précise que les charges d'exploitation sont en hausse par rapport au S1 2020 (-2,6 ME au S1 2021 (2,0 ME au S1 2020) en raison d'une provision de 0,8 ME constituée pour frais de personnel, compte tenu du bon résultat financier atteint jusqu'à présent en 2021.

Les amortissements et provisions ont augmenté de manière significative (-7,6 ME pour le S1 2021 contre -3,1 ME pour le S1 2020) principalement en raison de la dépréciation intégrale des Projets Indiens (dépréciation de 7,4 ME passée sur le S1 2021, portant la dépréciation totale des projets indiens à 100% en raison des dépréciations précédentes), qui a suivi la suspension des projets et des opérations du Groupe en Inde.

Ajoutée aux achats consommés au Brésil, cette dépréciation des projets indiens a entraîné une forte augmentation de la perte d'exploitation (-9,4 ME au S1 2021 contre -4,5 ME au S1 2020).

Le résultat net, part du Groupe, est cependant un gain de +6,1 ME contre une perte de -2,7 ME au S1 2020.

Les capitaux propres s'élèvent à 122,5 ME au 30 juin (115,8 ME au 31 décembre 2020), soit +6,7 ME principalement en raison du bon résultat financier au 1er semestre 2021.