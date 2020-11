Velcan Holdings : les comptes virent au rouge

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Velcan Holdings pour le 1er semestre 2020 s'est élevé à 1 million d'euros, provenant des ventes d'électricité de la centrale hydroélectrique Rodeio Bonito au Brésil. Il est en baisse de -30% lorsqu'il est exprimé en euros, et de -8% lorsqu'il est exprimé en Real brésilien (BRL) par rapport au 1er semestre 2019 (+1,4 ME). Cela résulte principalement de la chute de la monnaie brésilienne lors de la crise du Covid-19.

Le résultat financier net du 1er semestre s'élève à 1,8 ME (4,9 ME au 1er semestre 2019). En 2020, la performance, bien que nettement inférieure à celle de 2019, a été relativement bonne compte tenu du contexte difficile du Covid-19 pour les actifs financiers.

En raison de la crise du covid-19, l'investissement des actifs financiers du groupe a été compliqué. Le groupe a commencé l'année avec un portefeuille investi à 60% en obligations, principalement des obligations d'entreprises à haut rendement. Ce portefeuille obligataire a été réduit de moitié environ en janvier et février, les retours ne semblant plus à la mesure des risques de défaut potentiels. Depuis lors, le groupe a progressivement modifié son allocation d'actifs pour inclure davantage d'exposition aux actions et aux matières premières (principalement l'or). Compte tenu des niveaux actuellement très bas des taux de référence sur tous les marchés développés (USA, Europe et Japon), le groupe ne prévoit pas d'augmenter à nouveau ses investissements en obligations d'entreprises. Il est plus probable que le groupe continuera d'investir dans les actions, les matières premières et les devises.

Au 30 juin, le portefeuille comprenait 35% d'obligations, majoritairement d'entreprises, 29% de cash, 11% d'or, 16% de positions longues actions, 6% de positions courtes actions et 4% de private equity et de crédit. Alors qu'au début de l'année l'exposition était majoritairement en USD, au 30 juin, l'exposition était de 52% en USD (dont 11% en Or que le groupe considère comme équivalant à une devise distincte), 19% en EUR, 16 % en JPY, 5% en SGD, 3% en CHF, 2% en BRL et 3% dans les autres devises.

Le résultat net part du groupe est une perte de -2,7 ME (+3,6 ME au 1er semestre 2019).

Le résultat global total du groupe au 1er semestre 2020 est une perte de -6,2 ME (+3,9 ME en 2019).

Rachats d'actions

Les capitaux propres s'élèvent à 112,5 ME au 30 juin 2020 (121,1 ME au 31 décembre 2019) principalement en raison du résultat global négatif au 1er semestre 2020 (-6,2 ME) et de l'acquisition d'actions propres (-2,5 ME d'impact négatif sur les capitaux propres).

Velcan Holdings a en effet conduit un programme de rachat d'actions, entre le 17 décembre 2019 et le 12 mars 2020, au cours duquel elle a racheté 300.000 actions, à un prix moyen pondéré de 6,77 euros par action et pour un montant total de 2.029.662 euros. Le Conseil d'administration a annulé 278.500 actions en avril 2020, et a conservé 21.500 actions pour couvrir les exercices futurs de titres donnant accès au capital.

La société a initié un autre programme de rachat le 13 mars 2020 afin d'acheter 300.000 actions supplémentaires au prix maximum de 5,1 euros par action, pour un montant total maximum de rachat ne dépassant pas 1,53 ME, hors frais d'acquisition. Dans le cadre de ce programme, la société a acheté 112.104 actions pour un montant total de 546.082 actions au 30 juin 2020.

Le nombre net d'actions en circulation au 30 juin 2020 est de 5.325.591.