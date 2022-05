Vectra AI parmi les finalistes des 'Microsoft Security Excellence Awards'

(Boursier.com) — Vectra AI, leader de la détection et de la réponse aux menaces par l'IA pour les entreprises hybrides et multi-clouds, a annoncé sa nomination en tant que finaliste dans la catégorie éditeurs de logiciels indépendants (ISV) de sécurité de l'année des Microsoft Security Excellence Awards. Vectra a été nominé, parmi tous les leaders de du secteur, pour avoir apporté des réponses aux enjeux de sécurité au cours des 12 derniers mois.

Vectra permet aux clients de Microsoft de compléter leur protection Microsoft 365 au-delà du Defender Secure Score, d'améliorer les capacités de leur centre des opérations de sécurité (SOC) et d'empêcher les attaquants de s'implanter grâce à son étroite 'intégration avec Microsoft Defender for Endpoint et Microsoft Azure Sentinel.

Rendez-vous le 5 juin

"Des millions d'organisations utilisent quotidiennement Microsoft et sa suite d'outils de productivité et de collaboration, ce qui en fait une cible évidente et de choix pour les attaquants" a déclaré Michael Porat, Senior Vice President, Corporate & Business Development chez Vectra. "Au cours de ces dernières années, nous avons lancé plusieurs solutions innovantes pour offrir aux clients de Microsoft des recommandations pour réduire la surface d'attaque , une plus grande visibilité et un meilleur contrôle de leurs environnements cloud, des data centers, d'Azure AD et de M365, aidant ainsi les équipes de sécurité à bloquer et à isoler les attaques le plus efficacement possible. Nous sommes honorés d'être nominé par Microsoft pour cet Award, et continuons à travailler ensemble vers cet objectif commun : prévenir et stopper les activités malveillantes."

À l'occasion des Microsoft Security Excellence Awards, qui se tiendront le 5 juin 2022, Microsoft récompensera les finalistes dans 10 catégories, en mettant à l'honneur les pionniers, les innovateurs, les fournisseurs de services, ainsi que les acteurs du changement... Anciennement connu sous le nom de Microsoft Security 20/20 Awards, il s'agit de la troisième année où Microsoft récompense des partenaires pour leur travail exceptionnel dans le domaine de la sécurité. Tous les finalistes sont membres de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), un écosystème d é éditeurs de solutions et de fournisseurs de services managés de sécurité (MSSP) qui ont intégré leurs offres avec celles Microsoft.

