Vaziva : forte croissance du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — A l'issue de son exercice 2022, Vaziva enregistre un chiffre d'affaires de 14,3 millions d'euros, en forte hausse de +135,5% par rapport à l'exercice précédent. Le bilan comptable est équilibré et la société est bénéficiaire. Cette performance reflète la pertinence des offres sur-mesure développées par la fintech sociale et confirme que ses produits sont en phase avec les nouveaux usages des entreprises et les attentes des salariés.

Dans le cadre de son déploiement commercial, Vaziva a accéléré l'acquisition de nouveaux clients Grands Comptes qui représentent désormais 10% de son chiffre d'affaires. En 2022, la fintech a ainsi signé avec les CSE de donneurs d'ordre prestigieux tels que LVMH, NRJ, RATP, Vinci, Chanel ou encore Stellantis. Au 31 décembre 2022, Vaziva regroupe 400 entreprises clientes (230 en 2021) et totalise environ 165.000 porteurs de cartes de paiement, en progression de +115% par rapport à 2021.

Perspectives

L'année 2022 a été une année charnière pour le 'pure player' des dotations sociales qui a accéléré sa stratégie d'investissement tournée vers sa croissance future. La société a notamment intégré des coûts exceptionnels liés à sa récente cotation en bourse, étape majeure qui doit permettre à Vaziva d'accroître sa notoriété et faciliter son déploiement commercial en France et en Europe.

La fintech va poursuivre en 2023 sa stratégie marketing digitale et entend devenir à terme un expert référent de la politique sociale des CSE.

La société prévoit par ailleurs d'ouvrir son offre au grand public avec le lancement en début d'année de Vaziva pour tous, une carte pour l'ensemble de la famille donnant accès à de nombreux avantages sur des milliers d'offres de loisirs & culture.

Compte-tenu de la dynamique commerciale enregistrée en 2022 et d'un carnet de commandes en progression constante, Vaziva affiche sa confiance dans sa capacité à poursuivre une croissance soutenue en 2023.