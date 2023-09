Vaziva : fermeté des résultats

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, Vaziva affiche des résultats en forte croissance, confirmant la robustesse de son offre à 360 degrés, destinée aux entreprises et aux collaborateurs sur un marché des avantages sociaux en plein essor notamment pour les dotations vacances. Ainsi, Vaziva enregistre une croisance significative de son activité avec un chiffre d'affaires de 13,68 millions d'euros, en augmentation de 98% par rapport à la période précédente. Cette performance a été portée d'une part, par la montée en puissance de l'activité à destination des clients grands comptes et d'autre part, par les actions marketing stratégiques et innovantes qui ont contribué à l'essor des ventes.

L'Ebitda a plus que doublé pour atteindre 1,05 ME. Le résultat d'exploitation du 1er semestre 2023 affiche 882 kE, soit une progression significative de 385%.

Au 30 juin 2023, le résultat net s'élève à 901 kE, après intégration d'un résultat financier de +18 kE.

Bilan solide

Au 30 juin 2023, le montant de la dette brute s'établit à 1,43 ME, en baisse de 52 kE par rapport au 31 décembre 2022. Les disponibilités s'élèvent à 1,97 ME (425 kE au 31 décembre 2022). Dans ce contexte, la trésorerie nette ressort à 533 kE. Les capitaux propres s'élèvent à 17,92 ME à fin juin 2023 (17,02 ME Kà fin décembre2022).

La fintech envisage de changer de compartiment sur Euronext pour rejoindre le segment "Growth" en vue de renforcer sa présence sur les marchés financiers européens.