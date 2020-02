Vatel Direct finalise sa 27e levée de fonds, pour le projet 'La Découverte'

Vatel Direct finalise sa 27e levée de fonds, pour le projet 'La Découverte'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, vient de clôturer avec succès sa vingt-septième levée de fonds en récoltant 2.500.000 euros pour le compte de la société BIRD AM. BIRD AM est une holding d'investissement dédiée au financement de projets de promotion immobilière. La société est une filiale à 100% de Réalités, groupe spécialisé dans la promotion résidentielle, principalement dans l'ouest de la France.

Réalités est cotée sur Euronext Growth depuis 2014 et capitalisait près de 60 ME au 31 décembre 2019. Au 31 décembre 2018, elle a publié un chiffre d'affaires de 134 ME, en hausse de 4% par rapport à 2017.

L'opération va permettre le financement de l'opération La Découverte, qui concerne la réhabilitation d'une zone urbaine à Saint-Malo. L'ensemble des bâtiments présents dans cette zone vont être démolis pour d'une part relocaliser un nouvel Intermarché avec galerie commerciale et logements aux étages, à l'est ; et d'autre part créer une nouvelle offre de logements, commerces de proximité, moyenne surface, bureaux, espace sports et loisirs et un parking silo, à l'ouest.

Les obligations souscrites affichent un taux d'intérêt annuel de 5%. Le remboursement se fera mensuellement. La combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d'un montant de 1.000 euros à un versement mensuel brut par BIRD AM de 43,87 euros pendant 2 ans.

Avec cette opération, Vatel Direct renforce sa place sur le marché des plateformes de financement participatif. La plateforme a financé 27 PME pour plus de 33,5 ME depuis sa création.

La 28e opération est lancée...

Une nouvelle opération est par ailleurs en cours de levée dans le secteur de l'électronique grand public, avec un rendement de 6,80% contre remboursement mensuel (intérêts et principal) sur une durée de 60 mois.