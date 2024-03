Vatel Direct annonce le succès de son émission obligataire de 2,5 ME avec la société ARTEA

(Boursier.com) — Vatel Direct, la plateforme de financement participatif obligataire détenue à 100% par Vatel Capital, annonce le succès de son émission obligataire de 2,5 ME avec la société ARTEA (FR0012185536 ARTE). Cette levée permettra au groupe de poursuivre son développement et la croissance de son patrimoine d'actifs dans ses différentes activités.

Coté sur Euronext depuis 2014 et créé il y a plus de 20 ans, ARTEA propose un modèle intégré d'économie circulaire s'appuyant sur 3 piliers :

-L'immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de 3eme génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble...) ;

-L'énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l'horizon 2025, ARTEA prévoit d'alimenter l'ensemble de ses ARTEPARC en énergie renouvelable, produite en France ;

-Les services à valeur ajoutée reposant sur une offre unique de services en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking et d'hôtellerie Lifestyle (Coloft).

Cette obligation amortissable mensuellement de 2,5 ME émise sur Vatel Direct affiche un rendement de 8% par an sur une durée de 60 mois.

Depuis sa création en 2016, Vatel Direct a réalisé 56 opérations de financement pour plus de 70 ME et a remboursé, capital et intérêts compris, plus de 59 ME à ses souscripteurs.